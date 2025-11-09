CRA-ES leva palestra sobre transformação e gestão a Cachoeiro e outras cidades

Entre os dias 11 e 17 de novembro, o Conselho Regional de Administração do Espírito Santo (CRA-ES) vai promover uma série de palestras em diferentes municípios do estado — Colatina, Linhares, São Mateus e Cachoeiro de Itapemirim.

O evento traz como tema “Inovação e conexões que transformam – O papel da Administração na gestão da mudança” e tem como objetivo inspirar empresários, gestores e profissionais a repensarem a forma como lidam com as transformações do mundo contemporâneo.

As palestras serão conduzidas pelo vice-presidente do CRA-ES, administrador Erthelvio Monteiro Nunes Júnior, que abordará o impacto da inovação e da tecnologia no comportamento humano e na liderança das organizações. “Inovar é sobre pessoas. E pessoas são sobre conexões. O verdadeiro desafio das empresas não é acompanhar a tecnologia, mas liderar a transformação humana que ela exige”, destacou o palestrante.

A iniciativa faz parte das celebrações pelos 60 anos da profissão de Administrador no Brasil e busca fortalecer o papel da administração como agente de mudança. Além das reflexões sobre gestão e futuro, o evento contará com um café de relacionamento, promovendo trocas de experiências e networking entre os participantes.

As palestras são gratuitas, e as inscrições podem ser realizadas no site craes.org.br/mes-adm. No momento do credenciamento, os participantes são convidados a doar material escolar, que será destinado à campanha nacional “Desafio Solidário CFA/CRAs – 60 anos Transformando Vidas”, promovida por Conselhos de Administração de todo o país.

Programação:

11/11 – Colatina, Ágil Hotel (Centro)

12/11 – Linhares, Hotel BHS (bairro Movelar)

13/11 – São Mateus, Norte Palace Hotel (Centro)

17/11 – Cachoeiro de Itapemirim, Hotel Easy (bairro Gilberto Machado)

Horário:

18h30 – Credenciamento e café de relacionamento

19h – Início da palestra