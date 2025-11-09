Cidades

CRA-ES leva palestra sobre transformação e gestão a Cachoeiro e outras cidades

As palestras são gratuitas, e as inscrições podem ser realizadas no site

Foto: Rafaela Thompson

Entre os dias 11 e 17 de novembro, o Conselho Regional de Administração do Espírito Santo (CRA-ES) vai promover uma série de palestras em diferentes municípios do estado — Colatina, Linhares, São Mateus e Cachoeiro de Itapemirim.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O evento traz como tema “Inovação e conexões que transformam – O papel da Administração na gestão da mudança” e tem como objetivo inspirar empresários, gestores e profissionais a repensarem a forma como lidam com as transformações do mundo contemporâneo.

Leia também: Cachoeiro: previsão indica céu nublado e chuva neste domingo

As palestras serão conduzidas pelo vice-presidente do CRA-ES, administrador Erthelvio Monteiro Nunes Júnior, que abordará o impacto da inovação e da tecnologia no comportamento humano e na liderança das organizações. “Inovar é sobre pessoas. E pessoas são sobre conexões. O verdadeiro desafio das empresas não é acompanhar a tecnologia, mas liderar a transformação humana que ela exige”, destacou o palestrante.

A iniciativa faz parte das celebrações pelos 60 anos da profissão de Administrador no Brasil e busca fortalecer o papel da administração como agente de mudança. Além das reflexões sobre gestão e futuro, o evento contará com um café de relacionamento, promovendo trocas de experiências e networking entre os participantes.

As palestras são gratuitas, e as inscrições podem ser realizadas no site craes.org.br/mes-adm. No momento do credenciamento, os participantes são convidados a doar material escolar, que será destinado à campanha nacional “Desafio Solidário CFA/CRAs – 60 anos Transformando Vidas”, promovida por Conselhos de Administração de todo o país.

Programação:

11/11 – Colatina, Ágil Hotel (Centro)
12/11 – Linhares, Hotel BHS (bairro Movelar)
13/11 – São Mateus, Norte Palace Hotel (Centro)
17/11 – Cachoeiro de Itapemirim, Hotel Easy (bairro Gilberto Machado)

Horário:
18h30 – Credenciamento e café de relacionamento
19h – Início da palestra

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

Assuntos:

Cachoeiro de ItapemirimEspírito Santo

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por