Desenho de criança de Marataízes conquista prêmio

Marataízes voltou a se destacar em nível estadual. O Programa Criança Feliz (Primeira Infância no SUAS) recebeu reconhecimento da Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades) durante a 4ª edição do Primeira Infância com Arte – PIARTE 2025, que neste ano abordou o tema “Brincar em Família no Território”.

O projeto premiado foi desenvolvido a partir de oficinas realizadas nas residências das famílias atendidas. As atividades estimularam a criatividade das crianças e reforçaram o vínculo familiar. Entre mais de 200 desenhos enviados por municípios capixabas, Marataízes ficou entre os destaques da edição.

O prêmio foi conquistado pelo trabalho do pequeno Matheus Henrique Menezes Jacinto, de 3 anos, morador da comunidade de Nova Canaã e acompanhado pela visitadora Nathila Costa. Para celebrar o feito, a equipe do programa e o secretário de Assistência Social, Washington Lopes, visitaram a casa da criança e entregaram uma cesta com guloseimas em reconhecimento ao talento do participante.

O desenho de Matheus agora será transformado em um quadro artístico. A obra será exposta inicialmente na rede estadual e, depois, ficará disponível para visitação na Prefeitura de Marataízes, permitindo que a comunidade conheça o resultado do trabalho.

Segundo o supervisor municipal do Criança Feliz, Alex Sufiati, iniciativas como essa ampliam as experiências infantis e fortalecem as relações familiares e comunitárias no território.

O resultado completo do PIARTE 2025 pode ser conferido no site da Setades.