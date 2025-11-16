Domingo (16) no ES terá muitas nuvens e chance de chuva; veja a previsão

O domingo (16) será marcado por instabilidade em boa parte do Espírito Santo. Assim, segundo o Incaper, a previsão indica muitas nuvens, períodos de sol e possibilidade de chuva em diferentes regiões ao longo do dia.

Na Grande Vitória, o tempo fica fechado em vários momentos, com chance de chuva e vento fraco a moderado no litoral. As temperaturas variam entre 20 °C e 33 °C. Em Vitória, a máxima chega a 32 °C.

Na Região Sul, o dia começa com aumento de nuvens e previsão de pancadas de chuva a partir da tarde. Nas áreas menos elevadas, os termômetros vão de 19 °C a 34 °C. Nas áreas altas, ficam entre 16 °C e 30 °C.

Na Região Serrana, o domingo será de muitas nuvens e possibilidade de chuva em alguns períodos. As áreas menos elevadas registram mínima de 17 °C e máxima de 31 °C. Nas áreas altas, a variação vai de 15 °C a 29 °C.

Na Região Norte, o tempo permanece nublado com chance de chuva ao longo do dia. As temperaturas variam de 21 °C a 30 °C.

Na Região Noroeste, também haverá muitas nuvens e possibilidade de chuva. Nas áreas menos elevadas, as temperaturas vão de 20 °C a 33 °C. Já em Mantenópolis e Alto Rio Novo, a mínima será de 19 °C e a máxima de 28 °C.

Na Região Nordeste, o dia permanece com muitas nuvens e chance de chuva em alguns momentos. O vento sopra com intensidade moderada no litoral. As temperaturas ficam entre 21 °C e 29 °C.