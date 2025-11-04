Educação do ES divulga resultado preliminar do 18º Prêmio Boas Práticas

A Secretaria da Educação (Sedu) divulgou o resultado preliminar da Etapa Regional da 18ª edição do Prêmio Sedu: Boas Práticas na Educação. A iniciativa reconhece projetos de gestores, professores e equipes pedagógicas que se destacam na busca por uma educação pública mais inovadora e eficiente no Espírito Santo.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A publicação segue as diretrizes da Portaria nº 173-R, de 25 de junho de 2025, e apresenta as classificações iniciais nas categorias Boas Práticas na Gestão Escolar e Boas Práticas na Sala de Aula. As ações premiadas abrangem desde estratégias criativas para aprimorar a aprendizagem até projetos que fortalecem os vínculos escolares, estimulam o protagonismo estudantil e qualificam a gestão educacional.

Leia também: Prêmio Boas Práticas na Educação: inscrições ainda estão abertas no ES

O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, destacou o impacto das experiências apresentadas. Segundo ele, cada relato evidencia como o uso de metodologias diferenciadas e o acompanhamento pedagógico contínuo têm transformado o ambiente escolar. “Na gestão, observamos avanços na organização interna, maior participação da comunidade e práticas que fortalecem o clima institucional”, afirmou o secretário.

De acordo com o cronograma do edital, após o prazo para apresentação de recursos, o resultado final da Etapa Regional será divulgado no dia 11 de novembro. Nessa data, serão conhecidos os 22 relatos finalistas que avançarão para a Etapa Estadual. A cerimônia de premiação está marcada para o dia 4 de dezembro, quando serão anunciados os vencedores de 2025.

Realizado anualmente, o Prêmio Sedu: Boas Práticas na Educação valoriza e dissemina experiências bem-sucedidas desenvolvidas nas redes públicas estadual e municipal. Os ganhadores receberão prêmios que variam de R$ 1.400 a R$ 11 mil, como incentivo à inovação e ao desenvolvimento de projetos criativos.

Reconhecido como o maior prêmio voltado exclusivamente à educação capixaba, o concurso evidencia o talento e a dedicação dos profissionais que promovem avanços na qualidade do ensino. Além disso, estimula o compartilhamento de boas práticas, inspirando escolas em todo o Estado.

Confira os resultados preliminares das categorias: