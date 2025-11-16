Espírito Santo

Espírito Santo: INMET alerta para risco de chuva forte e ventos de até 60 km/h

O aviso começou às 9h57 e permanece válido até as 9h40 desta segunda-feira (17).

INMET Espírito Santo 7
Foto: Reprodução/INMET

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu, na manhã deste domingo (16), um alerta de chuvas intensas com grau de severidade perigo potencial para o Espírito Santo. Dessa forma, o aviso começou às 9h57 e permanece válido até as 9h40 desta segunda-feira (17).

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Assim, de acordo com o comunicado, há previsão de chuva entre 20 e 30 mm por hora, podendo alcançar até 50 mm em 24 horas, além de ventos que podem variar entre 40 e 60 km/h. Nesse sentido, o órgão aponta baixo risco de queda de energia, galhos, alagamentos pontuais e descargas elétricas.

Leia também: Domingo (16) no ES terá muitas nuvens e chance de chuva; veja a previsão

Logo, a recomendação é que a população evite se abrigar sob árvores durante rajadas de vento e não estacione veículos próximos a torres de transmissão ou placas metálicas. Além disso, o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada também deve ser evitado.

Em síntese, em caso de necessidade, moradores podem acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Confira os munícipios em alerta:

  • Afonso Cláudio          
  • Alegre
  • Alfredo Chaves
  • Anchieta         
  • Apiacá
  • Aracruz
  • Atílio Vivacqua
  • Baixo Guandu
  • Bom Jesus do Norte
  • Brejetuba
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Cariacica
  • Castelo
  • Colatina
  • Conceição do Castelo
  • Divino de São Lourenço
  • Domingos Martins
  • Dores do Rio Preto
  • Fundão
  • Guaçuí
  • Guarapari       
  • Ibatiba
  • Ibiraçu
  • Ibitirama        
  • Iconha
  • Irupi   
  • Itaguaçu         
  • Itapemirim
  • Itarana
  • Iúna    
  • Jerônimo Monteiro    
  • João Neiva
  • Laranja da Terra
  • Linhares
  • Marataízes
  • Marechal Floriano
  • Mimoso do Sul
  • Muniz Freire   
  • Muqui
  • Piúma
  • Presidente Kennedy
  • Rio Novo do Sul
  • Santa Leopoldina
  • Santa Maria de Jetibá
  • Santa Teresa
  • São José do Calçado
  • São Roque do Canaã
  • Serra
  • Vargem Alta   
  • Venda Nova do Imigrante
  • Viana  
  • Vila Velha       
  • Vitória

Formada em Licenciatura Letras Português/Literatura. Experiência com assessoria pública e gestão administrativa. Atua na parte esportiva do Aqui Notícias e é cooperadora do podcast esportivo: Linha de Fundo, apresentado toda segunda, quarta e sexta.

Assuntos:

Chuva no ESEspírito SantoInmet

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por