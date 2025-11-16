Espírito Santo: INMET alerta para risco de chuva forte e ventos de até 60 km/h

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu, na manhã deste domingo (16), um alerta de chuvas intensas com grau de severidade perigo potencial para o Espírito Santo. Dessa forma, o aviso começou às 9h57 e permanece válido até as 9h40 desta segunda-feira (17).

Assim, de acordo com o comunicado, há previsão de chuva entre 20 e 30 mm por hora, podendo alcançar até 50 mm em 24 horas, além de ventos que podem variar entre 40 e 60 km/h. Nesse sentido, o órgão aponta baixo risco de queda de energia, galhos, alagamentos pontuais e descargas elétricas.

Logo, a recomendação é que a população evite se abrigar sob árvores durante rajadas de vento e não estacione veículos próximos a torres de transmissão ou placas metálicas. Além disso, o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada também deve ser evitado.

Em síntese, em caso de necessidade, moradores podem acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Confira os munícipios em alerta: