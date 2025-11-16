Espírito Santo: INMET alerta para risco de chuva forte e ventos de até 60 km/h
O aviso começou às 9h57 e permanece válido até as 9h40 desta segunda-feira (17).
O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu, na manhã deste domingo (16), um alerta de chuvas intensas com grau de severidade perigo potencial para o Espírito Santo. Dessa forma, o aviso começou às 9h57 e permanece válido até as 9h40 desta segunda-feira (17).
Assim, de acordo com o comunicado, há previsão de chuva entre 20 e 30 mm por hora, podendo alcançar até 50 mm em 24 horas, além de ventos que podem variar entre 40 e 60 km/h. Nesse sentido, o órgão aponta baixo risco de queda de energia, galhos, alagamentos pontuais e descargas elétricas.
Logo, a recomendação é que a população evite se abrigar sob árvores durante rajadas de vento e não estacione veículos próximos a torres de transmissão ou placas metálicas. Além disso, o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada também deve ser evitado.
Em síntese, em caso de necessidade, moradores podem acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.
Confira os munícipios em alerta:
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Aracruz
- Atílio Vivacqua
- Baixo Guandu
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Colatina
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Fundão
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São José do Calçado
- São Roque do Canaã
- Serra
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Velha
- Vitória