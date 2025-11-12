Fapes: Espírito Santo terá apoio inédito a equipes estudantis em eventos científicos

A Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) abriu um novo edital voltado ao incentivo da participação de equipes capixabas em mostras e competições técnico-científicas. A iniciativa busca fortalecer o intercâmbio de conhecimento entre estudantes e coordenadores do Estado e instituições de outras regiões do país e do exterior.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O edital “Participação de Equipes de Estudantes em Mostras e Competições Técnico-Científicas” tem como objetivo conceder apoio financeiro a grupos formados por estudantes do Ensino Médio, graduação e pós-graduação, sob a orientação de um professor coordenador.

A proposta é ampliar a presença de equipes do Espírito Santo em eventos de ciência e tecnologia, estimulando a troca de experiências e a divulgação dos resultados produzidos em instituições públicas e privadas do Estado.

Leia também: Pesquisa e Inovação no ES: confira os aprovados em três editais

Com investimento total de R$ 500 mil, provenientes do Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia (Funcitec), o edital prevê três chamadas para submissão de propostas. A primeira está com inscrições abertas até o dia 16 de dezembro de 2025, pelo sistema SigFapes (www.sigfapes.es.gov.br), e contempla eventos com início entre 1º de março e 30 de junho de 2026.

As próximas etapas ocorrerão em março de 2026, para mostras e competições entre 1º de julho e 31 de dezembro de 2026, e em agosto de 2026, destinada a eventos com início de 4 de janeiro a 30 de abril de 2027.

Quem pode participar

Podem participar professores com formação superior, vínculo ativo com instituições de ensino médio públicas ou instituições de ensino superior — públicas ou privadas — sediadas no Espírito Santo. O orientador deve atuar em sala de aula na mesma instituição em que os alunos da equipe estão matriculados.

A nova chamada reforça o compromisso da Fapes em fomentar o desenvolvimento científico e tecnológico capixaba, estimulando a participação de estudantes em ambientes que incentivam a inovação e a produção de conhecimento.

Serviço:

Edital 25/2025 – Participação de Equipes de Estudantes em Mostras e Competições Técnico-Científicas

Prazo para inscrições: 16/12/2025