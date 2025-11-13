Cidades

Filhote de baleia-jubarte é encontrado morto em Marataízes

O Instituto Orca foi acionado e está no local realizando os procedimentos técnicos e de avaliação.

Foto: Guarda Vida Marataízes

Um filhote de baleia-jubarte foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (13) na Praia Central de Marataízes. O animal, um macho com cerca de 5,40 metros de comprimento, encalhou na faixa de areia próximo ao enrocamento.

A Defesa Civil Municipal informou que a baleia integra o grupo de jubartes que está em período migratório. Segundo o Instituto de Pesquisa e Conservação Marinha (IPCMAR), é comum que alguns indivíduos não consigam completar o trajeto por sofrerem desorientação, doenças, colisões ou debilidade ao longo do percurso.

