Filhote de baleia-jubarte é encontrado morto em Marataízes
O Instituto Orca foi acionado e está no local realizando os procedimentos técnicos e de avaliação.
Um filhote de baleia-jubarte foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (13) na Praia Central de Marataízes. O animal, um macho com cerca de 5,40 metros de comprimento, encalhou na faixa de areia próximo ao enrocamento.
A Defesa Civil Municipal informou que a baleia integra o grupo de jubartes que está em período migratório. Segundo o Instituto de Pesquisa e Conservação Marinha (IPCMAR), é comum que alguns indivíduos não consigam completar o trajeto por sofrerem desorientação, doenças, colisões ou debilidade ao longo do percurso.