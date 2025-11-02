Guaçuí: PM apreende adolescente com porções de drogas para venda

Um adolescente de 16 anos foi apreendido com drogas durante uma ação da Polícia Militar realizada na madrugada deste domingo (2), em Guaçuí, no Sul do Espírito Santo. A ocorrência foi registrada por volta de 0h08 no bairro São Miguel, região do Beira Rio/Lagoa.

De acordo com informações do 3º Batalhão, policiais da equipe R.O.R. faziam patrulhamento preventivo quando avistaram dois indivíduos em atitude suspeita às margens de um rio.

Assim que perceberam a aproximação da viatura, os suspeitos tentaram fugir.

Na tentativa de escapar, o adolescente lançou um recipiente plástico sob um veículo estacionado. O objeto foi recuperado pelos militares, que descobriram em seu interior diversas porções de drogas prontas para a venda.

Entre os entorpecentes apreendidos estavam crack, maconha e cocaína. O material somou uma pedra de crack de 0,24 grama, outras seis pedras da mesma substância, duas porções de maconha totalizando 65,30 gramas, uma bucha da erva e sete papelotes de cocaína.

Após ser capturado, o menor foi levado à 6ª Delegacia Regional de Alegre. Conforme determina o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), ele foi apresentado à autoridade policial acompanhado de sua irmã.

