Suspeito ligado ao Comando Vermelho é preso em cidade do Sul do ES

Uma ação da Força Tática do 3º Batalhão da Polícia Militar resultou na prisão de um homem e na apreensão de drogas, arma de fogo e munições, neste sábado (1), no bairro Beira Linha, em Bom Jesus do Norte.

Durante patrulhamento tático, os militares avistaram o suspeito, de 24 anos, já conhecido no meio policial. Ao perceber a aproximação da viatura, o homem arremessou uma mochila azul sobre a varanda de sua casa e tentou fugir, dispensando também uma arma de fogo em um terreno próximo, mas acabou sendo alcançado e detido.

Na abordagem, os policiais encontraram R$ 289 em espécie, em notas trocadas e com odor característico de maconha. Durante buscas no imóvel, foram localizados uma pistola calibre 9mm, com carregador e 15 munições, além de grande quantidade de entorpecentes, totalizando aproximadamente 1,680 kg de maconha, além de porções de haxixe e crack. O material apreendido incluía três tabletes grandes e dois médios de maconha, seis porções grandes da mesma droga, uma bucha de haxixe pesando 20,96 gramas e uma porção média de crack com 21,79 gramas.

O suspeito confessou ser o proprietário de todo o material ilícito. Segundo a Polícia Militar, ele seria integrante da facção criminosa Comando Vermelho e estava em liberdade condicional, sendo apontado como uma das lideranças do tráfico de drogas na região. O homem foi encaminhado, junto com o material apreendido, para a Delegacia Regional de Alegre.

