Homem que atirou contra enfermeiro e mototaxista vai a júri popular em Cachoeiro

O réu Lucas Pacheco Correia vai a julgamento nesta quinta-feira (6) acusado de tentar matar o enfermeiro Rodrigo Marquez Martins e o mototaxista Maicon Patussi Garcia, em julho de 2024.

De acordo com a decisão judicial, o crime ocorreu no dia 17 de julho de 2024, por volta das 6h50. Na ocasião, o homem perseguiu as vítimas em uma motocicleta e fez diversos disparos de arma de fogo. Rodrigo estava na garupa, enquanto Maicon conduzia o veículo. Ambos foram atingidos. Maicon ficou paraplégico em decorrência dos ferimentos.

Durante o processo, o Ministério Público pediu a pronúncia do réu, sustentando que há provas suficientes da materialidade e indícios de autoria. O juiz responsável pela ação acatou o pedido, encaminhando Lucas Pacheco a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em depoimento, o enfermeiro Rodrigo relatou que havia atendido a filha do acusado no Hospital Infantil, mas a criança não resistiu. O episódio teria despertado a revolta de Lucas, que, inconformado com a morte da filha, decidiu perseguir e atirar contra o profissional de saúde.

Segundo o laudo pericial e os depoimentos das testemunhas, as lesões nas vítimas reforçam a versão de tentativa de homicídio qualificado.

Segundo a família, desde o dia do crime Rodrigo enfrenta uma luta diária pela vida. Já passou por 12 cirurgias abdominais e duas no braço. Na primeira internação, foram 41 dias no hospital, 32 deles na UTI, entre dores, procedimentos e a aflição da família.

“Após receber alta, começou uma nova batalha, agora contra as sequelas, a dor e o medo. Em janeiro deste ano, retomou os exames e, em abril, precisou ser internado novamente. Desde então, passou por mais cirurgias e longos períodos no hospital tentando fechar uma fístula intestinal. Hoje, o Rodrigo, que antes pesava 106 quilos, luta para sobreviver com apenas 50”, relatou a família.

O que diz a defesa do réu

“O processo em questão envolve um pai que enfrenta a dor devastadora da perda de sua filha em decorrência de um caso de negligência médica. Desde o ocorrido, a família tem vivido um luto profundo, marcado por sofrimento psicológico e emocional que atingiu não apenas o genitor, mas também a mãe, o irmão e a avó da criança. A tragédia abalou as estruturas familiares e deixou marcas irreversíveis na vida de todos os envolvidos.

A defesa buscará resgatar a verdade dos fatos, restabelecer a justiça e reafirmar que, por trás do processo, há um pai dilacerado pela dor, alguém que perdeu o bem mais precioso que tinha e que agora luta, com dignidade, para que sua história seja compreendida com humanidade e justiça”, destacou o advogado de Lucas, Vanderson Leocadio.

A reportagem tentou localizar o mototaxista Maicon, bem como seu advogado e familiares, mas não conseguiu encontrá-los.