Suspeito de atirar em mototaxista é preso em Cachoeiro de Itapemirim

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim, cumpriu na tarde desta sexta-feira (19), um mandado de prisão temporária em desfavor de um homem de 26 anos, suspeito de envolvimento na tentativa de homicídio de um mototaxista e um enfermeiro, ocorrida nessa quarta-feira (17), no bairro Aquidaban, em Cachoeiro.

Segundo a Polícia Civil, o mandado foi cumprido na delegacia, depois de ouvir o suspeito. As vítimas da tentativa de homicídio são um enfermeiro e um mototaxista. O suspeito preferiu se manter em silêncio, quando questionado pela autoridade policial em seu interrogatório.

Sobretudo, foi cumprido ainda um mandado de busca e apreensão domiciliar em desfavor do indivíduo no bairro Nossa Senhora da Penha, também em Cachoeiro. Durante a busca, foi apreendida uma calça semelhante à usada no crime, bem como a motocicleta utilizada na tentativa de homicídio. Aliás, o aparelho celular do suspeito também foi apreendido.

Após os procedimentos de praxe, o suspeito será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim, onde permanecerá à disposição da Justiça.

