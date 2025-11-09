Inmet emite avisos de chuva, vento e frio para o Espírito Santo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, neste domingo (8), três alertas meteorológicos que abrangem todo o Espírito Santo.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O primeiro aviso, de cor amarela, aponta perigo potencial para chuvas intensas de até 50 mm por dia e ventos de até 60 km/h. O alerta também menciona risco de cortes de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Leia também: CRA-ES leva palestra sobre transformação e gestão a Cachoeiro e outras cidades

De acordo com o Inmet, o aviso é válido até as 21h deste domingo, podendo ser renovado conforme as condições climáticas.

Outros alertas

O órgão também publicou um alerta amarelo para declínio de temperatura, indicando que uma onda de frio próxima ao estado pode provocar mudanças climáticas significativas.

Além disso, um alerta laranja para ventos costeiros foi emitido para o litoral capixaba, prevendo intensificação dos ventos nas regiões litorâneas, o que pode movimentar dunas de areia e afetar construções na orla.