Inovação capixaba marca presença no Web Summit Lisboa 2025

Cinco startups aceleradas pelo Programa Sementes, desenvolvido pelo Governo do Estado por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), levaram inovação capixaba ao Web Summit Lisboa 2025.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Nesse sentido, o encontro, reconhecido como o maior evento global de tecnologia, recebeu mais de 70 mil participantes e registrou recorde de investidores. Ao todo, foram 1.857 representantes de 86 países, um aumento de 74% em relação ao ano anterior.

Leia também: Startups capixabas do Sementes vão ao Web Summit Lisboa 2025

Além disso, o Brasil teve presença expressiva, reunindo a maior delegação de startups (340 empresas), segundo dados da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil).

Startups capixabas se destacam

As startups Neuroreviver, SaveADD, Cittizen, Sapion Magister e Checkbits, todas aceleradas pelo Programa Sementes, figuraram entre os destaques brasileiros ao apresentar soluções para expansão internacional.

A coordenadora do Programa Sementes, Jamylly Caran, avaliou a participação como um marco para o ecossistema de inovação do Espírito Santo. Assim, ela afirmou que o Web Summit oferece acesso ao que há de mais avançado no setor e ressaltou o desempenho das startups capixabas, que demonstraram preparo, capacidade e potencial global.

Por outro lado, o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas, destacou que o resultado reforça a política pública capixaba voltada à inovação.

“O desempenho das startups aceleradas pelo Sementes comprova que o Espírito Santo está pronto para competir em escala internacional, fortalecendo o ecossistema e ampliando oportunidades para empreendedores tecnológicos”, conclui.

Experiência internacional

A Cittizen apresentou sua plataforma gamificada de quizzes que acelera o aprendizado e contribui para a entrada de jovens no mercado de trabalho. Assim, o sócio da empresa, Anselmo Hudson, afirmou que a participação gerou oportunidades de parceria e contato com potenciais clientes e investidores.

A SaveADD demonstrou sua solução baseada em inteligência artificial para dar destino estratégico a alimentos excedentes ou próximos do vencimento. Nesse sentido, o fundador da startup, Salvador Iglesias Ramalho, destacou que o evento proporcionou interação com investidores de diversos países.

Por outro lado, a Sapion Magister levou ao Web Summit uma plataforma digital de formação continuada para professores da educação básica. A sócia administradora, Raulianes Alves, avaliou que a experiência internacional fortaleceu a estratégia da empresa ao gerar conexões com organizações e líderes.

Já o CEO e cofundador da Checkbits, Leandro Rodrigues, ressaltou que o evento ampliou o acesso a instituições brasileiras e governos estrangeiros com políticas de incentivo à inovação. Dessa forma, o aplicativo oficial facilitou conexões estratégicas e contribuiu para o avanço da internacionalização da plataforma, que digitaliza e automatiza processos operacionais.

Sobre o Sementes

O Programa Sementes acelera 50 startups e amplia a participação capixaba em agendas estratégicas nacionais e internacionais, como o Web Summit Lisboa.

Nesse sentido, a iniciativa oferece R$ 100 mil por empresa, capacitações, mentorias, conexões com aceleradoras e suporte para expansão de mercado e internacionalização. Mais informações estão disponíveis em programasementes.com.br.

Com informações da assessoria de imprensa