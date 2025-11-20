Marataízes prorroga adesão ao REFIS 2025 com descontos atrativos

A Prefeitura de Marataízes anunciou a prorrogação do prazo para adesão ao Programa de Recuperação Fiscal (REFIS) 2025, visando facilitar a regularização de débitos municipais. A medida oferece condições especiais, com descontos significativos em juros e multas, permitindo que os contribuintes resolvam suas pendências fiscais de forma mais acessível.

Assim, o atendimento presencial no Setor de Dívida Ativa foi estendido até o dia 28 de novembro de 2025. Contudo, já os contribuintes que optarem pelo atendimento via e-mail poderão enviar suas solicitações até o dia 27 de novembro de 2025, para o endereço: [email protected].

O REFIS 2025 oferece duas opções de desconto:

90% de desconto para quem pagar à vista

70% de desconto para quem escolher parcelar em até 12 vezes, sem juros

Nesse sentido, esses descontos são válidos exclusivamente sobre juros e multas, o que torna o programa uma excelente oportunidade para quem deseja regularizar sua situação fiscal com o município.

Mais informações

A Prefeitura de Marataízes reforça a importância da adesão ao programa e disponibiliza o setor para orientações e negociações. Assim, para mais informações, os contribuintes podem entrar em contato pelo telefone (28) 3520-6710, ramal 1018.

Refis 2025

O REFIS 2025 é mais uma ação da gestão municipal para oferecer soluções acessíveis à população, promovendo a recuperação de créditos municipais e incentivando a adimplência.