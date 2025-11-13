Segurança

Marataízes tem 60 dias para criar serviço de proteção a crianças

A decisão foi assinada pelo Juiz de Direito da Vara da Infância e Juventude de Marataízes, Rafael Fracalossi Menezes

Violência
Foto: Pixabay

A Justiça determinou que o município de Marataízes implemente, de forma imediata e permanente, o serviço de escuta especializada para crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. A decisão atende à Ação Civil Pública (ACP) proposta pela 4ª Promotoria de Justiça do município, do Ministério Público do Espírito Santo (MPES).

A sentença estabelece prazo de 60 dias para que a administração municipal coloque o serviço em funcionamento, conforme previsto no Decreto nº 3.500/2024, que regulamenta o atendimento especializado a crianças e adolescentes no município. O Judiciário também reforça que o município deve seguir as diretrizes do Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, instituído pela Resolução nº 169/2014, e as orientações do Sistema de Garantia de Direitos, definidas na Resolução nº 113/2006, ambas do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda).

Em caso de descumprimento, a decisão fixa multa diária de R$ 5 mil, limitada a 60 dias, com reversão dos valores ao Fundo Municipal para a Infância e Adolescência. A sentença ainda alerta para a possibilidade de responsabilização por improbidade administrativa caso haja omissão do gestor público.

O Promotor de Justiça Airton Faria de Sousa, responsável pela ação, explicou que o tema já era acompanhado pela Promotoria da Infância e Juventude desde 2021, por meio de um procedimento administrativo que buscava a implantação do serviço. Sem avanços concretos e diante da baixa perspectiva de solução extrajudicial, o MPES optou pelo ajuizamento da ACP com pedido de liminar.

A decisão foi assinada pelo Juiz de Direito da Vara da Infância e Juventude de Marataízes, Rafael Fracalossi Menezes, pouco mais de dois meses após a propositura da ação.

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

Assuntos:

MarataízesSegurançaViolência

