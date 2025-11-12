Marcos do Val reúne prefeitos e lança novas ações de segurança no Sul do ES

O senador Marcos do Val esteve em Mimoso do Sul, nesta semana, em um encontro com prefeitos de diferentes municípios da região Sul do Espírito Santo. A reunião teve como foco o diálogo e o alinhamento de demandas para fortalecer a gestão pública e ampliar os investimentos nas cidades.

Durante o encontro, o senador apresentou o PRO-SEG, programa considerado o maior projeto de segurança pública integrada já desenvolvido no Estado. Em fase inicial de execução, a iniciativa tem como objetivo modernizar e fortalecer a estrutura de segurança nos municípios capixabas.

O presidente do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico do Espírito Santo (CIM Polo Sul) e prefeito de Iconha, Gedson Brandão Paulino, destacou a importância da união entre os gestores. “É extremamente positivo quando temos abertura para dialogar e construir soluções conjuntas. O senador Marcos do Val tem mantido esse canal de conversa, e isso faz diferença para os municípios”, afirmou.

Marcos do Val destinou recursos para cidades do ES

Nos últimos anos, Marcos do Val destinou recursos a todas as 78 cidades capixabas, apoiando áreas como saúde, infraestrutura e desenvolvimento urbano. Somente o Sul do Estado recebeu mais de R$ 60 milhões em investimentos por meio de seu mandato.

O prefeito de Muqui, Sérgio Luiz Anequim, também destacou a parceria com o senador. “O apoio do senador Marcos do Val é fundamental. Em Muqui, ele tem sido um grande parceiro, sempre presente e atento às nossas necessidades. O PRO-SEG é um projeto importante e esperado. Temos confiança de que ele vai fortalecer a segurança nas cidades”, disse.

Durante a agenda, o senador apresentou ainda um drone de monitoramento de alta performance, que faz parte das tecnologias aplicadas na primeira fase do PRO-SEG. O equipamento será utilizado em ações de vigilância e inteligência, reforçando o trabalho das equipes municipais.

Marcos do Val ressaltou que o programa representa um novo patamar na política de segurança pública do Espírito Santo. “Estamos colocando o Estado na vanguarda da segurança no país. O PRO-SEG nasce para fortalecer os municípios, ampliar a capacidade de resposta e proteger vidas. É tecnologia e estratégia para resultados reais”, afirmou.

Com informações da assessoria de imprensa.