Novembro Azul: Dr. Bruno Resende alerta para os cuidados com a saúde do homem

O presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, deputado estadual e médico radio-oncologista Dr. Bruno Resende (União), reforçou neste início de novembro a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata, principal foco da campanha Novembro Azul.

De acordo com o Ministério da Saúde, o câncer de próstata é a segunda maior causa de morte por neoplasias entre os homens no Brasil, com estimativa de mais de 68 mil novos casos em 2025. O parlamentar alertou que a doença costuma evoluir de forma silenciosa, sem sintomas nas fases iniciais, o que torna o diagnóstico tardio mais frequente e o tratamento mais difícil.

Dr. Bruno destacou que, quando identificado precocemente, o câncer tem altas chances de cura e pode ser tratado de forma menos invasiva. “Como médico e deputado estadual, posso unir ciência e política pública para sensibilizar a população masculina sobre a importância de cuidar da saúde. A campanha Novembro Azul é um chamado à ação”, afirmou.

Entre as principais recomendações, o deputado orienta manter uma rotina de exames regulares — a partir dos 45 anos para homens com fatores de risco e aos 50 para os demais —, adotar alimentação equilibrada, praticar atividade física, evitar o tabagismo e o consumo excessivo de álcool, além de conversar com o urologista sobre os exames de toque retal e PSA.

Ele também alerta para sintomas que exigem atenção, como vontade frequente de urinar, dor ao urinar, sangue na urina ou no sêmen e dor óssea em estágios mais avançados. “Prevenir é cuidar de si e de quem você ama. Um simples exame pode salvar vidas”, concluiu o deputado.

Com informações da assessoria de imprensa do deputado