Operação flagra abatedouro clandestino e crime ambiental no ES

Uma operação conduzida pelo Núcleo de Proteção Animal da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (Depma) revelou, nesta quinta-feira (13), a existência de um abatedouro clandestino com sinais de maus-tratos e irregularidades sanitárias em um sítio localizado às margens da Rodovia ES-388, na zona rural de Vila Velha.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A ação foi realizada após monitoramento prévio, que incluiu o uso de drones para verificar atividades suspeitas no local. A operação contou com apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Polícia Científica do Espírito Santo e Subsecretaria de Inteligência da Sesp.

Leia também: 3º BPM recebe 35 novos militares para atuar no Caparaó

Durante a vistoria, as equipes encontraram restos mortais de animais, entre eles aproximadamente 20 crânios de bovinos, seis de equinos e três carcaças de cães. Muitos apresentavam marcas de golpes compatíveis com instrumentos localizados na área, como machado e marreta. Também foi identificada uma estrutura improvisada de abate, com ferramentas cortantes, sangue recente e equipamentos de contenção.

Segundo o delegado Leandro Piquet, responsável pelo Núcleo de Proteção Animal, as equipes localizaram ainda uma produção irregular de leite, com recipientes sem registro, medicamentos veterinários e substâncias conservantes de origem desconhecida, caracterizando risco sanitário.

Os policiais também constataram que resíduos e carcaças eram descartados diretamente em um curso d’água que abastece propriedades rurais da região, o que configura crime ambiental devido ao potencial de contaminação.

Um homem de 48 anos foi encaminhado para a Delegacia Regional de Vila Velha. A ocorrência segue em andamento e novas informações serão divulgadas após a conclusão das oitivas na Central de Teleflagrante.