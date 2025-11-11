Operação no ES mira facção que dava ordens de dentro das presídios

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-Central), deflagrou nesta terça-feira (11) a segunda fase da Operação Telic, voltada ao combate ao tráfico de drogas e à desarticulação de organizações criminosas na Região Metropolitana da Grande Vitória. A ação contou com apoio da Polícia Militar (PMES), do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES e da Secretaria de Justiça (Sejus).

Segundo o Gaeco, a investigação foi instaurada para identificar e interromper as atividades ilícitas atribuídas a integrantes do Primeiro Comando de Vitória (PCV), facção com base de atuação na região de Grande Terra Vermelha, em Vila Velha. Entre as medidas judiciais autorizadas pela Justiça estão interceptações telefônicas, quebras de sigilo telemático e mandados de busca e apreensão, que permitiram reunir provas de tráfico de entorpecentes, porte ilegal de armas e outros crimes violentos.

De acordo com o Ministério Público, as investigações indicaram que ordens do grupo criminoso eram emitidas de dentro de unidades prisionais e transmitidas a comparsas em liberdade, por meio de familiares e advogados, com estrutura hierarquizada e divisão de funções.

Nesta nova fase, a operação teve como objetivo o cumprimento de 26 mandados de prisão temporária e 40 mandados de busca e apreensão nos municípios de Vila Velha, Cariacica e Santa Maria de Jetibá. As ordens foram expedidas pela 7ª Vara Criminal de Vila Velha.

A execução da operação envolveu o Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES, a Agência Central da Diretoria de Inteligência da PMES e equipes das Forças Táticas do Batalhão de Ações com Cães (BAC), além de policiais do 4º, 7º e 10º Batalhões e das 11ª, 13ª, 16ª e 17ª Companhias Independentes.

Mais de 120 policiais militares participaram da ação, que resultou no cumprimento de prisões, buscas e apreensões de materiais relacionados à atuação da organização criminosa.