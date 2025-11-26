Papai Noel dos Correios prorroga prazo e mil crianças ainda aguardam adoção no ES

A campanha Papai Noel dos Correios ganhou mais alguns dias no Espírito Santo. A decisão veio porque cerca de 1.000 das 7.245 crianças inscritas ainda aguardam um padrinho ou madrinha para realizar seus pedidos de Natal. As cartas estão disponíveis nas agências dos Correios ou no blog oficial da ação.

Segundo a superintendente dos Correios no estado, Carla Patrícia Xavier, a ampliação do prazo busca garantir que nenhuma criança fique sem atendimento.

“Contamos com a solidariedade da sociedade para que todas recebam seus presentes. Muitas vivem em vulnerabilidade, e esse pode ser o único presente de Natal que terão”, afirmou.

Prazo estendido até 2 de dezembro

Dessa forma, os Correios decidiram prorrogar a adoção de cartas e o recebimento dos presentes até 2 de dezembro, dando aos capixabas mais um fim de semana para escolher uma cartinha e entregar o presente. Embora grande parte das cartas da Grande Vitória esteja concentrada no blog da campanha, ainda é possível fazer a adoção presencial nas agências e na loja instalada no Shopping Vitória.

Sonhos registrados nas cartas

Assim, as cartas trazem desejos simples, que refletem a realidade de muitas famílias capixabas. Entre elas estão:

Heloísa, 5 anos , de Cariacica – pede uma boneca que canta.

, de Cariacica – pede uma boneca que canta. Christian, 5 anos , de Vila Velha – gostaria de bola, carrinho ou bicicleta.

, de Vila Velha – gostaria de bola, carrinho ou bicicleta. Ana Clara, 8 anos, da Serra – sonha com canetinhas de colorir.

Depois da adoção, o compromisso precisa ser cumprido, destaca Carla Patrícia.

“Participar é voluntário, mas adotar é assumir responsabilidade com uma criança. As agências já estão recebendo os presentes”, reforçou.

Como adotar uma cartinha

A adoção é simples. Basta:

Ir até uma unidade participante ou acessar o blog:

https://blognoel.correios.com.br/ Clicar em “Adoção On-line” Selecionar o município Escolher a carta disponível

Contudo, no Espírito Santo, tanto a adoção quanto a entrega dos presentes seguem permitidas até 2 de dezembro.

Entrega dos presentes

Assim, os presentes devem ser entregues presencialmente no ponto de coleta indicado no blog ou na mesma agência onde a carta foi retirada. Eles precisam estar identificados com os dados da cartinha, garantindo que cheguem à criança correta.

Com informações dos Correios.