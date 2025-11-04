Previsão indica terça-feira com pancadas de chuvas e trovoadas em Cachoeiro

A previsão do tempo para esta terça-feira (4) é de de instabilidade em Cachoeiro de Itapemirim. De acordo com a previsão do tempo, o dia começa com sol entre muitas nuvens, mas a tendência é de chuva forte e trovoadas no período da tarde. À noite, as pancadas continuam e podem vir acompanhadas de relâmpagos.

A temperatura mínima prevista é de 23°C, enquanto a máxima pode chegar aos 30°C. A umidade relativa do ar deve permanecer alta, com índice em torno de 84%, o que contribui para a sensação de abafamento e o aumento das chances de precipitação.

Durante a madrugada, o tempo deve continuar fechado e com possibilidade de chuva fraca. O volume estimado para o dia é de 16,3 milímetros, o que indica acumulado significativo para o município.