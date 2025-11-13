PRF prende homem que levava haxixe do RJ para Cachoeiro

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na manhã desta quarta-feira (12), uma carga de haxixe transportada em um compartimento oculto dentro de um HB20S cinza no km 22 da BR 262, em Viana.

Por volta das 9h50, agentes do Grupo de Operações com Cães abordaram o veículo durante uma fiscalização de rotina. O motorista afirmou aos policiais que havia saído de Dom Corrêa, em Minas Gerais, com destino a Cachoeiro de Itapemirim, e seguia de volta para Serra, onde mora.

Durante a vistoria, três cães farejadores indicaram a presença de entorpecentes no banco traseiro. A equipe iniciou a desmontagem da estrutura e encontrou um compartimento adaptado exatamente na área apontada pelos animais.

Segundo os policiais, o motorista confessou transportar haxixe e disse ter adquirido a droga no Rio de Janeiro. Ele relatou ainda que receberia R$ 300 pelo serviço. No interior do compartimento foram localizados diversos tabletes do entorpecente, já embalados para distribuição.

O condutor e o passageiro receberam voz de prisão e foram levados ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Cariacica, onde seguem à disposição da Justiça.