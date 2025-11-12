PRF recupera moto roubada e prende homem em cidade do ES

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, na manhã desta segunda-feira (11), uma motocicleta com registro de roubo ou furto durante uma fiscalização de rotina no km 152 da BR-101, em Linhares, norte do Espírito Santo.

De acordo com a PRF, por volta das 11h05, os agentes abordaram o condutor de uma Mottu/Sport 110i em frente ao posto policial. Durante a verificação nos sistemas, foi constatado que o veículo possuía restrição por roubo/furto.

O motorista, de 47 anos, recebeu voz de prisão e foi levado para o Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Linhares, junto com a motocicleta, para as providências legais.

A PRF reforça que operações de fiscalização seguem sendo realizadas regularmente em rodovias do Espírito Santo para combater crimes e garantir a segurança dos usuários das estradas.