Segurança

VÍDEO | Homem é preso após furtar caixas de morango em Marataízes

Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia de Marataízes, onde foi autuado em flagrante.

Mulher morta em Marataízes
Foto: Divulgação/PC

Um homem foi preso após furtar 28 caixas de morangos de um hortifruti no bairro Bom Preço em Marataízes. O crime aconteceu na última terça-feira (4) e foi registrado por câmeras de segurança do local.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

As imagens foram analisadas pela Guarda Municipal que conseguiu identificar o autor do furto. A equipe localizou o suspeito no bairro Buraca, área conhecida pelo intenso tráfico de drogas e presença de usuários.

Leia também: Flagrante! Polícia Civil prende suspeito de furtar clínica veterinária

Durante a abordagem, o homem confessou o furto e relatou ter vendido oito caixas de morangos a um comerciante da região por R$ 10. O valor, segundo ele, foi usado para comprar pedras de crack, que foram consumidas logo em seguida.

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito já possuía antecedentes criminais por furto e havia deixado o Centro de Detenção Provisória de Marataízes recentemente. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia de Marataízes, onde foi autuado em flagrante.

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

Assuntos:

Guarda MunicipalMarataízesPolícia CivilSegurança

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por