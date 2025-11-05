VÍDEO | Homem é preso após furtar caixas de morango em Marataízes
Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia de Marataízes, onde foi autuado em flagrante.
Um homem foi preso após furtar 28 caixas de morangos de um hortifruti no bairro Bom Preço em Marataízes. O crime aconteceu na última terça-feira (4) e foi registrado por câmeras de segurança do local.
As imagens foram analisadas pela Guarda Municipal que conseguiu identificar o autor do furto. A equipe localizou o suspeito no bairro Buraca, área conhecida pelo intenso tráfico de drogas e presença de usuários.
Durante a abordagem, o homem confessou o furto e relatou ter vendido oito caixas de morangos a um comerciante da região por R$ 10. O valor, segundo ele, foi usado para comprar pedras de crack, que foram consumidas logo em seguida.
De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito já possuía antecedentes criminais por furto e havia deixado o Centro de Detenção Provisória de Marataízes recentemente. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia de Marataízes, onde foi autuado em flagrante.