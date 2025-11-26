VÍDEO | Ventania causa danos em Brejetuba e destrói símbolo turístico do município
Ruas ficaram interditadas, casas alagaram e a Xícara do Maior Café do Mundo tombou com a força dos ventos.
A forte ventania que atingiu Brejetuba na última terça-feira causou diversos transtornos e assustou moradores do município.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com imagens compartilhadas nas redes sociais, a estrada que dá acesso à comunidade de Brejaubinha foram completamente bloqueadas, já que árvores e um poste caíram e interditaram a via.
Leia também: Instabilidade perde força no ES, mas chuva atinge várias regiões nesta quarta (26)
Além disso, a ventania derrubou a Xícara do Maior Café do Mundo, um dos principais símbolos turísticos da cidade. Os ventos fortes viraram o objeto de aço.
Entretanto, os impactos não se limitaram às vias públicas. Moradores registraram também a rapidez com que a água invadiu residências no bairro Vila Madalena, provocando alagamentos e prejuízos materiais.
Apesar dos danos não houve registro de feridos.
Prefeitura acompanha a situação
Por meio de uma nota divulgada nas redes sociais, a Prefeitura de Brejetuba informou que acompanha de perto a situação. Além disso, o órgão afirmou que, junto da Defesa Civil, segue monitorando as áreas de risco e adotando medidas para garantir a segurança dos moradores.