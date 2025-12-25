Acidente mata quatro pessoas da mesma família no Espírito Santo
Colisão na madrugada desta quarta-feira (24) envolveu carros de passeio e uma caminhonete no Norte do Espírito Santo.
Um grave acidente envolvendo quatro veículos provocou a morte de quatro pessoas na madrugada desta quarta-feira (24), na BR-101, em Jaguaré.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A colisão ocorreu por volta de 0h05 e envolveu um Toyota Corolla, um Fiat Palio, uma RAM 250 e um Chevrolet Cruze. As vítimas estavam no Fiat Palio.
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A Polícia Rodoviária Federal informou que as vítimas era da mesma família. O motorista tinha 43 anos, a passageira da frente tinha 39, e duas crianças, de 7 e 10 anos, seguiam no banco traseiro. Todos morreram no local.
O médico da concessionária Ecovias Capixaba confirmou os óbitos ainda na rodovia. De acordo com a análise preliminar da PRF, a caminhonete RAM seguia no sentido Norte quando atingiu a traseira do Fiat Palio. A suspeita é de que o veículo estivesse em alta velocidade. Com a força da colisão, o impacto arremessou o Fiat Palio para a pista contrária. Na sequência, o veículo atingiu lateralmente um Chevrolet Cruze e, logo depois, colidiu de frente com um Toyota Corolla.
Após o acidente, o condutor da caminhonete RAM deixou o local. As autoridades já o identificaram, porém ainda não o localizaram.
Contudo, além das mortes, o acidente deixou outras três pessoas feridas. As equipes de resgate prestaram os primeiros atendimentos e levaram as vítimas para hospitais da região.
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