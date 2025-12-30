Alegre: processo seletivo para a área da educação inscreve até esta terça (30)

A Prefeitura de Alegre abriu o Processo Seletivo para Designação Temporária de profissionais da rede municipal de ensino. A seleção tem como objetivo suprir demandas emergenciais da educação no município, garantindo a continuidade das atividades pedagógicas nas unidades escolares.

As inscrições serão realizadas nos dias 29 e 30 de dezembro, conforme estabelece o Edital nº 006/2025 – SEED/SEAD. O processo é destinado a candidatos interessados em atuar em sala de aula, por meio de contratação temporária, seguindo os critérios e requisitos definidos no edital.

Todas as informações detalhadas, incluindo cargos, critérios de classificação e documentação exigida, estão disponíveis no site oficial da Prefeitura de Alegre. Em caso de dúvidas, os candidatos podem entrar em contato com o atendimento virtual “Alegria”, pelo WhatsApp, no número (28) 3300-0100.