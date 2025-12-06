Alerta do Inmet coloca 8 cidades do ES em atenção para chuvas intensas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, neste sábado (6), um alerta de perigo potencial para chuvas intensas que atinge oito municípios do Espírito Santo.

O aviso, válido até este domingo (7), indica risco de precipitações entre 20 e 30 mm/h, podendo chegar a 50 mm ao longo do dia, além de ventos fortes.

As cidades capixabas incluídas no alerta são: Montanha, Mucurici, Nova Venécia, Pedro Canário, Pinheiros, Ponto Belo, São Mateus e Vila Pavão. Segundo o Inmet, essas regiões podem registrar pancadas de chuva acompanhadas de rajadas de vento, com possibilidade de pequenos transtornos, como alagamentos pontuais, queda de galhos e interrupções temporárias no fornecimento de energia elétrica.

A orientação é para que moradores evitem enfrentar áreas alagadas, não se abriguem debaixo de árvores durante rajadas de vento e reforcem a atenção ao trânsito em rodovias. Em caso de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo número 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.