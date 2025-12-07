Atílio Vivácqua: acidente grave entre carros e caminhão bloqueia BR-101

Um grave engavetamento envolvendo ao menos dois carros e um caminhão bloqueou parcialmente a BR-101 na tarde deste domingo (7). O acidente aconteceu nas proximidades do Posto dos Motoristas, em Atílio Vivácqua.

Imagens feitas por pessoas que passavam pelo local mostram os veículos destruídos após a colisão, com um dos carros ficando suspenso na mureta de proteção e outro prensado na lateral de um caminhão. A cena chamou a atenção de motoristas e moradores que acompanharam a movimentação.

A batida ocorreu em um trecho estreito da rodovia, o que agravou o congestionamento e dificultou o acesso de quem tentava seguir viagem. Ainda não há informações confirmadas sobre feridos ou sobre as causas do acidente.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para controlar o tráfego e auxiliar nos procedimentos necessários. A recomendação é que motoristas redobrem a atenção ao passar pela região.