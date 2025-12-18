Balanço de 2025 reforça papel ativo da Assembleia, avalia Marcelo Santos

O presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Marcelo Santos (União), avaliou as ações realizadas em 2025 e destacou a retomada do protagonismo institucional da Casa. Em entrevista à TV Ales, ele afirmou que a Assembleia voltou a exercer plenamente seu papel constitucional, mantendo equilíbrio na relação com os demais poderes. Segundo o parlamentar, o Legislativo estadual não atua como “carimbador de projetos”, mas como um espaço ativo de debate, diálogo e construção coletiva.

Ao longo da conversa, Marcelo Santos ressaltou que a atual legislatura priorizou a construção de pontes institucionais. Nesse sentido, a Assembleia buscou fortalecer a relação com o Executivo, o Judiciário, o setor produtivo e, sobretudo, com a sociedade. Para ele, o protagonismo da Ales não se mede por sobreposição a outros poderes, mas pela capacidade de representar os interesses da população e mediar demandas de forma responsável.

Além disso, o presidente destacou que a cultura do diálogo entre parlamentares de diferentes ideologias permitiu avanços concretos. De acordo com ele, a convivência respeitosa e a valorização das divergências fortaleceram o processo legislativo e resultaram em entregas efetivas à população. Ao comparar o cenário estadual com o nacional, Marcelo Santos avaliou que a falta de coesão no Congresso Nacional dificulta o avanço de pautas relevantes, como a segurança pública.

Marcelo Santos faz balanço da Ales

Durante a entrevista, o presidente também comentou a atuação externa da Assembleia. Segundo ele, ao levar comissões e debates para os municípios, a Casa ampliou sua presença junto às comunidades e aproximou o Legislativo das reais necessidades da população. Assim, temas como segurança, saúde, educação, agricultura e proteção animal passaram a ser discutidos diretamente nos territórios afetados.

Outro ponto abordado foi a implementação de iniciativas estruturantes. Marcelo Santos citou o concurso público da Ales, que atraiu milhares de inscritos e tem como objetivo fortalecer especialmente o trabalho das comissões permanentes. Ele também destacou o Projeto Arranjos Produtivos, que completa dois anos com reconhecimento nacional e expansão prevista para quase 40 municípios em 2026, além da criação da Escola de Formação Política, voltada à aproximação dos jovens com o funcionamento dos poderes.

Ainda na avaliação do ano, o presidente mencionou a realização da primeira Corrida da Cidadania. O evento reuniu representantes dos três poderes e a população em uma ação simbólica de integração institucional. Para ele, a iniciativa reforçou a harmonia entre as instituições e o compromisso com a sociedade capixaba.

Por fim, Marcelo Santos projetou expectativas positivas para 2026. Segundo o presidente, a Assembleia encerra 2025 fortalecida, com maior capacidade técnica, diálogo ampliado e foco em resultados. Ele afirmou que a legislatura seguirá empenhada em ampliar entregas, mantendo a participação social e o respeito institucional como pilares da atuação do Legislativo estadual.

Com informações da assessoria da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales).