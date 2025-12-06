Cachoeiro: carro sai da pista e "despenca" em rua abaixo da Linha Vermelha

Um carro de passeio, modelo Gol, Volkswagem, de cor branca, saiu da pista e caiu na rua que fica localizada na parte de baixo da Linha Vermelha, na Av. José Félix Cheim, no bairro Otton Marins, em Cachoeiro. O fato ocorreu neste sábado (6).

No veículo havia duas pessoas. O passageiro que estava sentado no banco do carona teve ferimentos na cabeça e foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Já o motorista do veículo, apesar do susto, passa bem.

Não há informações oficiais sobre a causa do acidente.