Cachoeiro: homem é preso pela GCM após furtar doces em loja

A Guarda Municipal de Cachoeiro de Itapemirim prendeu, na última terça-feira (9), um homem de 43 anos suspeito de furtar diversos doces de um estabelecimento comercial na Praça Jerônimo Monteiro, no Centro da cidade.

Segundo os agentes que atuavam em ponto base próximo ao local, o responsável pela loja Casa do Biscoito chamou a guarnição após notar uma movimentação estranha. Ele informou que o homem pegava vários produtos e saía do comércio sem pagar.

De acordo com o boletim de ocorrência, os guardas viram o suspeito deixando a loja com diversos itens e realizaram a contenção. Em seguida, pediram apoio de outras equipes e conduziram o suspeito ao DPJ para as providências legais. Durante a abordagem, os agentes encontraram com ele um cartão cidadão em nome de outra pessoa e um cartão de passe livre.

Os produtos furtados foram recuperados e devolvidos ao estabelecimento. A Guarda Municipal informou que não houve lesões ou maus-tratos no procedimento.