Perseguição termina com apreensão de moto irregular em Cachoeiro

A Guarda Municipal de Cachoeiro de Itapemirim apreendeu, na última terça-feira (9), uma motocicleta com sinais de adulteração no chassi após uma perseguição no bairro Aeroporto.

De acordo com a GCM, a equipe realizava patrulhamento preventivo quando viu a motocicleta avançar o sinal vermelho na Avenida Jones Santos Neves. Segundo a Guarda, o piloto quase provocou um acidente ao cruzar a via em alta velocidade. Os agentes iniciaram a abordagem imediatamente e emitiram sinais luminosos e sonoros. Contudo, o condutor acelerou ainda mais e fugiu em direção ao bairro Aeroporto.

Durante a fuga, ele atravessou outro semáforo vermelho, aumentando o risco de acidentes. A Guarda conseguiu alcançá-lo próximo ao Parque de Exposição, onde finalmente interceptou o veículo. Na verificação, os agentes constataram que a moto estava com a placa dobrada e apresentava restrição de “veículo baixado”. Além disso, a marcação do chassi estava ilegível, indicando adulteração.

O jovem afirmou que utiliza a moto há muito tempo, mas não soube informar a origem do veículo. A moto foi recolhida ao pátio credenciado do Detran, e o caso será investigado como adulteração de sinal identificador de veículo, crime previsto no artigo 311 do Código Penal.