Segurança

Perseguição termina com apreensão de moto irregular em Cachoeiro

Condutor tentou fugir, desobedeceu ordem de parada e foi levado para a delegacia para esclarecimentos.

Moto apreendida com chassi adulterado em Cachoeiro de Itapemirim; imagens mostram o veículo com placa dobrada e sinais de irregularidades. Frase-chave: moto com chassi adulterado apreendida em Cachoeiro.
Foto: Divulgação | GCM

A Guarda Municipal de Cachoeiro de Itapemirim apreendeu, na última terça-feira (9), uma motocicleta com sinais de adulteração no chassi após uma perseguição no bairro Aeroporto.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

De acordo com a GCM, a equipe realizava patrulhamento preventivo quando viu a motocicleta avançar o sinal vermelho na Avenida Jones Santos Neves. Segundo a Guarda, o piloto quase provocou um acidente ao cruzar a via em alta velocidade. Os agentes iniciaram a abordagem imediatamente e emitiram sinais luminosos e sonoros. Contudo, o condutor acelerou ainda mais e fugiu em direção ao bairro Aeroporto.

Leia também: Acidente em Atílio Vivácqua deixa ferido após carro bater em caminhão

Durante a fuga, ele atravessou outro semáforo vermelho, aumentando o risco de acidentes. A Guarda conseguiu alcançá-lo próximo ao Parque de Exposição, onde finalmente interceptou o veículo. Na verificação, os agentes constataram que a moto estava com a placa dobrada e apresentava restrição de “veículo baixado”. Além disso, a marcação do chassi estava ilegível, indicando adulteração.

O jovem afirmou que utiliza a moto há muito tempo, mas não soube informar a origem do veículo. A moto foi recolhida ao pátio credenciado do Detran, e o caso será investigado como adulteração de sinal identificador de veículo, crime previsto no artigo 311 do Código Penal.

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

Assuntos:

Cachoeiro de ItapemirimGuarda Civil MunicipalSegurança

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por