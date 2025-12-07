Caminhão é flagrado transportando carga excessiva e irregular em vias de Cachoeiro

Um caminhão carregado de pallets e peças de madeira foi flagrado circulando com excesso de carga no Trevo da Ilha da Luz, sentido rua Samuel Levi, na tarde deste sábado (6).

A estrutura empilhada ultrapassava a altura da carroceria e se projetava para fora do veículo, oferecendo risco aos pedestres, motoristas e motociclistas que transitavam pelo local.

Na imagem registrada por um leitor do AQUI NOTÍCIAS COM, que passava pela região, é possível ver que a carga não estava devidamente amarrada, contrariando normas básicas de segurança viária. O volume elevado também levantou preocupação quanto ao impacto na estabilidade do veículo, que poderia perder o controle ao realizar curvas ou ao passar por irregularidades na pista.

Até o momento, não há informações se o caminhão foi abordado pelas autoridades de trânsito.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o transporte inadequado de materiais pode resultar em multas, apreensão do veículo e, principalmente, em acidentes graves. A prática, comum em algumas áreas urbanas, é considerada infração grave.

Veja o vídeo: