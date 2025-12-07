Carro perde controle e bate em poste em Cachoeiro; veja o vídeo
Uma câmera de segurança registrou o momento em que um carro de passeio, modelo Gol vermelho, colidiu contra um poste na manhã deste domingo (7), em Cachoeiro de Itapemirim. Nas imagens, é possível ver o veículo perder o controle da direção antes de atingir a estrutura.
Informações iniciais apontam que o acidente ocorreu na Ponte Cel. Francisco A. Athayde, conhecida como Ponte do Arco, que liga os bairros Cel. Borges e Arariguaba. Apesar do impacto, o motorista não sofreu ferimentos.
Não há informações sobre a causa da perda de controle. O tráfego no local chegou a ficar momentaneamente parado logo após a batida. Mas o fluxo voltou a seguir ao normal minutos depois.
Veja o vídeo: