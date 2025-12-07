Segurança

Carro perde controle e bate em poste em Cachoeiro; veja o vídeo

Imagem ilustra acidente em Cachoeiro. Carro vermelho em frente a um poste
Foto: Reprodução/ Rede social

Uma câmera de segurança registrou o momento em que um carro de passeio, modelo Gol vermelho, colidiu contra um poste na manhã deste domingo (7), em Cachoeiro de Itapemirim. Nas imagens, é possível ver o veículo perder o controle da direção antes de atingir a estrutura.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Informações iniciais apontam que o acidente ocorreu na Ponte Cel. Francisco A. Athayde, conhecida como Ponte do Arco, que liga os bairros Cel. Borges e Arariguaba. Apesar do impacto, o motorista não sofreu ferimentos.

Leia também: Vídeo flagra acidente de carro em avenida movimentada de Cachoeiro

Não há informações sobre a causa da perda de controle. O tráfego no local chegou a ficar momentaneamente parado logo após a batida. Mas o fluxo voltou a seguir ao normal minutos depois.

Veja o vídeo:

Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo pela Faculdade 2 de Julho e MBA em Comunicação Corporativa pela Unifacs, já trabalhou como produtor de jornalismo all news na Band News FM Salvador. Exerceu a função de assessor de imprensa e comunicação na Prefeitura de Madre de Deus, Grupo Varjão e Câmara Municipal de Salvador.

Assuntos:

Cachoeiro de ItapemirimEspírito Santo

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por