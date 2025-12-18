Chuva provoca deslizamento de terra em Mimoso do Sul

As fortes chuvas que caíram, nesta quarta-feira (17), no Sul do Espírito Santo, provocaram alagamentos e deslizamentos de terra no município de Mimoso do Sul.

De acordo com a Defesa Civil municipal, a cidade recebeu acumulado de 172 milímetros de chuva. “Não estamos falando somente aqui da cidade, mas também da chuva que ocorreu em São José das Torres, Comunidade Palmeiras, em todo o entorno aqui do município, o qual causou transbordo em alguns pontos do Córrego Belo Monte”, explicou o coordenador do órgão.

Apesar do alto volume de chuva, nenhum imóvel foi atingido. Entretanto, algumas pessoas, por precaução, retiraram os pertences das residências e procuraram abrigo seguro.

Um deslizamento de terra também registrado pela Defesa Civil na Rua Doutor José Monteiro da Silva, bairro da Pratinha, após a Igreja Assembleia, sentido Centro. O local foi isolado e equipes da prefeitura realizaram a remoção dos escombros da pista.