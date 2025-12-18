Chuva provoca deslizamento de terra em Mimoso do Sul
Apesar do alto volume de chuva, nenhum imóvel foi atingido. Entretanto, algumas pessoas, por precaução, retiraram os pertences das residências
As fortes chuvas que caíram, nesta quarta-feira (17), no Sul do Espírito Santo, provocaram alagamentos e deslizamentos de terra no município de Mimoso do Sul.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com a Defesa Civil municipal, a cidade recebeu acumulado de 172 milímetros de chuva. “Não estamos falando somente aqui da cidade, mas também da chuva que ocorreu em São José das Torres, Comunidade Palmeiras, em todo o entorno aqui do município, o qual causou transbordo em alguns pontos do Córrego Belo Monte”, explicou o coordenador do órgão.
Leia também: Mimoso do Sul: área rural é alagada após fortes chuvas
Apesar do alto volume de chuva, nenhum imóvel foi atingido. Entretanto, algumas pessoas, por precaução, retiraram os pertences das residências e procuraram abrigo seguro.
Um deslizamento de terra também registrado pela Defesa Civil na Rua Doutor José Monteiro da Silva, bairro da Pratinha, após a Igreja Assembleia, sentido Centro. O local foi isolado e equipes da prefeitura realizaram a remoção dos escombros da pista.