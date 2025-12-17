Mimoso do Sul: área rural é alagada após fortes chuvas

A área rural da localidade de Mangueira, em Mimoso do Sul, foi atingida por alagamento nesta quarta-feira (17), após fortes chuvas registradas na região. O trecho afetado fica próximo ao Campo do Ratinho, onde o volume elevado de água barrenta tomou conta do pasto e deixou cercas parcialmente submersas.

Imagens feitas no local mostram que a inundação se estende por uma grande área, alcançando a linha de árvores ao fundo do terreno. A paisagem rural aparece coberta por água, com morros parcialmente encobertos por neblina e céu fechado.

A situação preocupa moradores da região, principalmente produtores rurais, devido ao risco de prejuízos materiais e à possibilidade de novos alagamentos.

A Defesa Civil orienta que a população evite áreas inundadas e fique atenta aos alertas oficiais, já que o solo encharcado e a elevação de cursos d’água aumentam o risco de novos transbordamentos. Em caso de emergência, a recomendação é acionar os canais oficiais do órgão: (28) 981120828 ou do Corpo de Bombeiros: 193.