CNH Social 2025: Detran divulga lista com 1.250 suplentes

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) divulgou, nesta segunda-feira (8), a lista de 1.250 suplentes contemplados na segunda fase do programa CNH Social 2025.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Isso porque, a convocação abre nova oportunidade para candidatos que não foram selecionados inicialmente, mas que agora podem obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de forma totalmente gratuita.

Dessa forma, as matrículas começaram nesta segunda-feira (8) e seguem até 22 de dezembro. Para confirmar a participação, o candidato deve acessar o site do Detran|ES e preencher o formulário disponível na área “CNH Social”. Depois dessa etapa, o usuário deve comparecer presencialmente à autoescola indicada para abrir o processo de habilitação.

Leia também: Estudantes da rede pública participam de formação do CNH Social no ES

A chamada única de suplentes tem como objetivo garantir o preenchimento total das vagas ainda disponíveis. Nesse sentido, os candidatos convocados seguem a ordem de classificação e substituem os inscritos da primeira fase que deixaram de cumprir as normas do programa.

O Detran alerta que, caso o suplente não finalize a matrícula pelo site, ele será desclassificado, perderá o benefício e ficará impedido de participar novamente do CNH Social pelos próximos três anos. Dessa forma, o órgão reforça a importância de atenção aos prazos e procedimentos.

Passo a passo

O passo a passo também exige que, após abrir o processo na autoescola, o beneficiário faça a biometria em uma agência do Detran|ES. Para isso, eles precisam fazer isso no prazo de 30 dias corridos, sem necessidade de agendamento. Além disso, deve realizar os exames na clínica ou laboratório indicados.

O processo de habilitação possui validade de um ano; ao ultrapassar esse prazo, o candidato é considerado desistente e fica impedido de se inscrever em novos editais por cinco anos.

CNH Social

O programa CNH Social 2025 oferece sete mil vagas divididas em duas fases, permitindo que pessoas de baixa renda obtenham a primeira habilitação ou realizem adição e mudança de categorias.

Além disso, a seleção ocorre de forma eletrônica, sem interferência humana, seguindo critérios estabelecidos pelo programa e informações fornecidas no CadÚnico.

Nesse sentido, os contemplados têm direito a todo o processo sem custos: biometria, exames médicos e psicológicos, exame toxicológico para categorias D e E, aulas teóricas e práticas, além de até três reprovações. Caso falte às provas, o candidato arca apenas com as taxas de remarcação.

O programa oferece qualificação e habilitação gratuitas com foco em inclusão social e ampliação de oportunidades no mercado de trabalho.

Com informações da assessoria de imprensa