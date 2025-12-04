Com salário de R$ 22 mil, prefeito de Venda Nova quer mais benefícios; veja quais

Tramita na Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante projeto de lei que prevê a concessão de auxílio-feira e 13º salário ao prefeito, Dalton Perim (Republicanos), que já recebe um salário de R$ 22.089,51.

A proposta, que se estende ao vice-prefeito, aos secretários municipais e ao chefe de gabinete, também requer tíquete-alimentação, férias e adicional de férias para ambos. A concessão dos benefícios para os agentes políticos deve seguir o mesmo modelo dos servidores da Prefeitura de Venda Nova.

Atualmente os funcionários recebem mensalmente auxílio-alimentação de R$ 524,15 e auxílio-feira, de R$ 143. Além disso, têm direito a férias de 30 dias, adicional de um terço e pagamento de 13º salário.

Caso a medida seja aprovada e sancionada, causará um impacto financeiro ao poder público de cerca de R$ 329.254,41 por ano.

O AQUINOTICIAS.COM entrou em contato com a assessoria de imprensa do Poder Executivo municipal, bem como a Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante. Entretanto, até o fechamento desta matéria, não houve retorno.

Caso haja uma resposta, o texto será atualizado.