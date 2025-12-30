Confiança sustenta consumo das famílias no Espírito Santo

O Connect Fecomércio-ES, núcleo de estudos da Fecomércio-ES, aponta que a intenção de consumo das famílias do Espírito Santo permaneceu acima da média nacional e regional em novembro.

Isso porque, o resultado indica que, mesmo diante de um cenário de maior cautela no país, o consumidor capixaba segue confiante para planejar as compras típicas do fim de ano.

Assim, de acordo com os dados, o Índice de Intenção de Consumo das Famílias (ICF) do Espírito Santo alcançou 104,4 pontos em novembro. O patamar, considerado satisfatório por ficar acima de 100 pontos, apresentou estabilidade em relação a outubro, com leve variação negativa de 0,2%.

Ainda assim, o indicador estadual superou o índice nacional, que marcou 102,4 pontos, e o do Sudeste, que chegou a 102,8 pontos.

As análises utilizam informações do ICF, divulgado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo.

Dessa forma, segundo o levantamento, o desempenho do Espírito Santo revela um ambiente mais favorável ao consumo, sobretudo neste período do ano, quando tradicionalmente cresce a disposição das famílias para gastar.

Maiores níveis

Ao analisar a série histórica apenas para os meses de novembro desde 2015, os últimos três anos registraram os maiores níveis do índice no estado.

Na comparação anual, porém, houve recuo em relação a novembro de 2024. Ainda assim, o indicador segue na zona de satisfação.

Evolução da renda

O estudo também destaca a evolução positiva da percepção sobre a renda atual das famílias capixabas. O subíndice avançou 2,6% em novembro e atingiu 124,3 pontos. Além disso, o subíndice de perspectiva de melhorias profissionais cresceu 2,7%, sinalizando maior otimismo em relação ao poder de compra no curto prazo.

Essa melhora nas condições econômicas imediatas contribui para manter o índice geral em um nível confortável.

O cenário reforça as expectativas de um fim de ano mais aquecido para o comércio capixaba, especialmente nos segmentos ligados às compras natalinas e às vendas típicas de encerramento do ano.

A pesquisa completa, com dados detalhados, está disponível no site oficial do Sistema Fecomércio-ES.