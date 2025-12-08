Cultura, gastronomia e música marcam a Festa da Lagosta em Marataízes

A Festa da Lagosta 2025, no último fim de semana, atraiu uma grande multidão para a Praça do Pontal em Marataízes. O evento, promovido pela AVAMAR com apoio da Prefeitura de Marataízes, por meio da Secretaria de Turismo, consolidou-se como um dos mais tradicionais e aguardados da cidade.

Nesse sentido, a programação envolveu cultura, música e uma deliciosa oferta gastronômica com frutos do mar, tornando o festival um sucesso absoluto.

Assim, durante os três dias de festa, moradores, turistas e visitantes tiveram a oportunidade de prestigiar apresentações culturais, shows musicais e atividades que celebraram a rica identidade de Marataízes.

Cultura e grandes homenagens

A abertura oficial do evento começou com a execução do Hino Nacional, seguida de um ato inaugural e da emocionante homenagem às associações. Na ocasião, houve o reconhecimento do trabalho de entidades que fortalecem o desenvolvimento social e cultural do município.

Além disso, o público também participou do Culto de Ação de Graças, uma celebração de união e espiritualidade. Em seguida, os shows de Pablo Alves e da Banda Korbá agitaram a noite com muita música, garantindo a interação e o entusiasmo dos presentes.

Valorização dos talentos locais

O sábado, no entanto, foi dedicado à valorização da cultura local, com apresentações culturais do CAIC e da Escola do Pontal, que encantaram a todos.

Assim, o clima descontraído continuou no Palco Livre e no popular Cup Karaokê, onde os moradores tiveram a chance de mostrar seu talento. À noite, os shows do DJ Vitinho, Luan Augusto e Banda, além do cantor Félix Oliveira, elevaram ainda mais a energia do evento, fazendo o público dançar e cantar até o final da programação.

Gastronomia e encerramento com música

O domingo começou com o Show Frutos do Mar, que celebrou a culinária local e a forte identidade pesqueira do município. Dessa forma, a animação seguiu com o DJ Shrek e apresentações do grupo Joia Rara do Samba, Fabrício Venturini e Moisés Costa, que fecharam o evento com shows vibrantes e de grande sucesso entre o público.

Sucesso de público e cultura local valorizada

Este ano, a festa foi considerada um grande sucesso, tanto pela organização quanto pela presença do público. A Festa da Lagosta fortaleceu ainda mais o turismo, a cultura e a economia de Marataízes, destacando a cidade como um destino turístico que celebra sua rica gastronomia e seu calendário de eventos que exalta a identidade local.

A Prefeitura de Marataízes e a AVAMAR agradecem a todos que participaram e tornaram essa festa ainda mais especial.