Defesa Civil emite alerta vermelho para chuvas intensas e granizo no ES

A Defesa Civil emitiu um alerta vermelho de chuvas intensas para o Espírito Santo entre esta quarta-feira (4) e quinta-feira (5). O aviso indica risco de alto impacto devido à possibilidade de granizo, descargas elétricas, rajadas de vento e acumulados elevados de chuva em curto período.

Segundo o órgão, as instabilidades podem atingir diferentes regiões do estado, com potencial para alagamentos, enxurradas e queda de árvores. Além disso, o volume de chuva previsto aumenta o risco de deslizamentos de encostas em áreas vulneráveis.

A Defesa Civil reforça que a população deve redobrar os cuidados durante o período crítico. Além disso, o órgão recomenda evitar áreas alagadas, não se abrigar debaixo de árvores, manter distância de redes elétricas e retirar aparelhos da tomada durante tempestades.

Como se proteger durante o alerta:

– Evite enfrentar enxurradas ou atravessar ruas alagadas.

– Não se abrigue sob árvores, pois há risco de quedas e descargas elétricas.

– Afaste-se de janelas durante ventos fortes.

– Desligue aparelhos eletrônicos da tomada para evitar danos por raios.

– Se você mora em encosta, monitore rachaduras e alterações no terreno.

Telefones de emergência:

– Defesa Civil: 199

– Corpo de Bombeiros: 193

– Samu: 192