Defesa Civil prevê chuvas severas no Espírito Santo entre terça (16) e quinta (18)

A Defesa Civil Estadual, por meio da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (Cepdec-ES), prevê chuvas severas no Espírito Santo entre a tarde desta terça-feira (16) e a tarde de quinta-feira (18).

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Entre os dias 17 e 18 de dezembro, uma nova frente fria deve aumentar a intensidade das chuvas, elevando o risco para impacto alto. O tempo severo trará chuvas fortes e frequentes, acompanhadas de raios e rajadas intensas, afetando principalmente o Sul, Caparaó, Região Serrana e Oeste do estado.

Leia também: INMET aponta risco de temporais com alertas laranja e amarelo no ES

Os volumes de chuva devem se concentrar em curtos períodos e, assim, aumentar o risco de alagamentos, enxurradas, quedas de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica. Além disso, a Defesa Civil alerta para a possibilidade de deslizamentos de encostas, principalmente em áreas suscetíveis.

A Defesa Civil orienta a população a permanecer atenta às condições climáticas e a adotar medidas de segurança. Para receber alertas e avisos, basta enviar uma mensagem para o WhatsApp da Defesa Civil: (61) 2034-4611.