Espírito Santo entra em alerta de onda de calor; veja cidades

Temperaturas devem ficar até 5 °C acima da média entre esta terça (23) e quinta-feira (25)

Ondas de calor
O Espírito Santo entrou em alerta de onda de calor a partir da tarde desta terça-feira (23). Dessa forma, o aviso segue válido até quinta-feira (25).

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas devem ficar até 5 °C acima da média. Por fim, o cenário pode persistir por dois a três dias consecutivos.

Além disso, o órgão classifica o aviso com grau de severidade de perigo potencial. Embora o risco à saúde seja considerado leve, o calor exige atenção redobrada.

O que fazer

Durante o período, o aumento das temperaturas pode provocar desconforto térmico. Por isso, especialistas recomendam hidratação constante e redução de atividades físicas ao ar livre.

Além disso, grupos mais vulneráveis, como idosos, crianças e pessoas com doenças crônicas, devem redobrar os cuidados.

Contudo, o Inmet orienta que, em caso de necessidade, a população entre em contato com a Defesa Civil. Dessa forma, o atendimento funciona pelo telefone 199.

Por fim, as autoridades reforçam que acompanhar os alertas meteorológicos é fundamental para reduzir riscos e prevenir problemas de saúde durante a onda de calor.

Confira as cidades:

  1. Alegre
  2. Alfredo Chaves
  3. Apiacá
  4. Atílio Vivacqua
  5. Bom Jesus do Norte
  6. Cachoeiro de Itapemirim
  7. Castelo
  8. Conceição do Castelo
  9. Divino de São Lourenço
  10. Dores do Rio Preto
  11. Guaçuí
  12. Ibatiba
  13. Ibitirama
  14. Iconha
  15. Irupi
  16. Itapemirim
  17. Iúna
  18. Jerônimo Monteiro
  19. Marataízes
  20. Mimoso do Sul
  21. Muniz Freire
  22. Muqui
  23. Piúma
  24. Presidente Kennedy
  25. Rio Novo do Sul
  26. São José do Calçado
  27. Vargem Alta

Espírito SantoInmetOnda de calorVerão

