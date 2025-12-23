Espírito Santo entra em alerta de onda de calor; veja cidades
Temperaturas devem ficar até 5 °C acima da média entre esta terça (23) e quinta-feira (25)
O Espírito Santo entrou em alerta de onda de calor a partir da tarde desta terça-feira (23). Dessa forma, o aviso segue válido até quinta-feira (25).Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas devem ficar até 5 °C acima da média. Por fim, o cenário pode persistir por dois a três dias consecutivos.
Além disso, o órgão classifica o aviso com grau de severidade de perigo potencial. Embora o risco à saúde seja considerado leve, o calor exige atenção redobrada.
O que fazer
Durante o período, o aumento das temperaturas pode provocar desconforto térmico. Por isso, especialistas recomendam hidratação constante e redução de atividades físicas ao ar livre.
Além disso, grupos mais vulneráveis, como idosos, crianças e pessoas com doenças crônicas, devem redobrar os cuidados.
Contudo, o Inmet orienta que, em caso de necessidade, a população entre em contato com a Defesa Civil. Dessa forma, o atendimento funciona pelo telefone 199.
Por fim, as autoridades reforçam que acompanhar os alertas meteorológicos é fundamental para reduzir riscos e prevenir problemas de saúde durante a onda de calor.
Confira as cidades:
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itapemirim
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- São José do Calçado
- Vargem Alta