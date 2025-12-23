Espírito Santo entra em alerta de onda de calor; veja cidades

O Espírito Santo entrou em alerta de onda de calor a partir da tarde desta terça-feira (23). Dessa forma, o aviso segue válido até quinta-feira (25).

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas devem ficar até 5 °C acima da média. Por fim, o cenário pode persistir por dois a três dias consecutivos.

Além disso, o órgão classifica o aviso com grau de severidade de perigo potencial. Embora o risco à saúde seja considerado leve, o calor exige atenção redobrada.

O que fazer

Durante o período, o aumento das temperaturas pode provocar desconforto térmico. Por isso, especialistas recomendam hidratação constante e redução de atividades físicas ao ar livre.

Além disso, grupos mais vulneráveis, como idosos, crianças e pessoas com doenças crônicas, devem redobrar os cuidados.

Contudo, o Inmet orienta que, em caso de necessidade, a população entre em contato com a Defesa Civil. Dessa forma, o atendimento funciona pelo telefone 199.

Por fim, as autoridades reforçam que acompanhar os alertas meteorológicos é fundamental para reduzir riscos e prevenir problemas de saúde durante a onda de calor.

