Espírito Santo registra queda nos nascimentos e mudanças demográficas

O Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) divulgou o estudo Estatísticas do Registro Civil 2024, que traça um panorama atualizado sobre a dinâmica demográfica e social do Espírito Santo. Nesse sentido, a publicação reúne dados sobre nascimentos, óbitos, óbitos fetais, casamentos e divórcios, com base nas informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Em 2024, o Espírito Santo registrou 49,9 mil nascimentos, número que representa queda de 4,5% em relação a 2023. O resultado mantém a tendência de redução observada nos últimos anos.

Por outro lado, no cenário nacional, o Brasil contabilizou 2,4 milhões de nascidos vivos, com retração de 5,8%, marcando o sexto ano consecutivo de diminuição.

Além disso, o estudo também aponta mudanças no perfil das mães capixabas. Entre 2014 e 2024, a proporção de mães com até 19 anos caiu 46,5%, enquanto a participação de mulheres com 50 anos ou mais aumentou 16,7%.

Dados sobre mortalidade

Os dados sobre mortalidade indicam que o Estado registrou 27,7 mil óbitos em 2024, alta de 2,1% na comparação com o ano anterior. As causas naturais seguem predominantes, especialmente entre idosos.

Por outro lado, as causas não naturais, como homicídios e acidentes de trânsito, representaram 4,9% das mortes no Espírito Santo, percentual inferior ao registrado no Brasil. Assim, o levantamento também confirma que os óbitos continuam mais frequentes entre homens em praticamente todas as faixas etárias.

Além disso, outro ponto destacado pelo estudo é a redução dos óbitos fetais pelo terceiro ano consecutivo. Em 2024, o Espírito Santo contabilizou 440 registros, queda de 6,6% em relação a 2023.

Isso porque, a maioria dessas ocorrências aconteceu em ambiente hospitalar, independentemente do tempo de gestação, o que reforça a relevância da estrutura de atendimento materno-infantil.

Relações civis

No campo das relações civis, o Estado registrou 22,7 mil casamentos em 2024, crescimento de 1,7% frente ao ano anterior. Apesar disso, a análise de longo prazo aponta queda acumulada de 13,5% na última década.

Entre os casamentos entre pessoas do mesmo sexo, foram registradas 179 uniões, com destaque para o aumento expressivo entre cônjuges femininos. Entre 2014 e 2024, esse tipo de união cresceu 184,1% no Espírito Santo.

Já os divórcios somaram 6.288 registros em 2024, o que representa redução de 16,4% em relação a 2023. Na comparação entre 2014 e 2024, o Estado apresentou queda de 24,3%, enquanto o Brasil seguiu trajetória oposta.

O estudo também aponta avanço da guarda compartilhada, adotada em 59,2% dos divórcios judiciais no Espírito Santo, percentual acima da média nacional. O estudo completo Estatísticas do Registro Civil 2024 está disponível para consulta no site oficial do Instituto Jones dos Santos Neves.