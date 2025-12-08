"Estou pronto para debater o presente e o futuro do ES", afirma Ricardo Ferraço

Durante o Encontro Estadual do PSB do Espírito Santo, realizado neste domingo (7), em Vila Velha, o vice-governador e pré-candidato ao Governo do Estado, Ricardo Ferraço (MDB), fez um discurso marcado por demonstrações de alinhamento político e lealdade ao governador Renato Casagrande (PSB).

“Eu disse hoje ao governador: estou pronto. O que for melhor para Renato Casagrande, estou com ele, apoiando sua decisão. Política é parceria. É união. É continuidade. É trabalho conjunto.”

Em outro momento, ao falar sobre sua disposição pessoal para o debate político e para os desafios do processo eleitoral, Ricardo Ferraço destacou entusiasmo e motivação para discutir os rumos do Estado, enfatizando o compromisso com o presente e o futuro do Espírito Santo.

“Então assim, eu estou pronto! Pronto, determinado, com muito amor no coração, com muita vontade. Com muito tesão para debater o presente e o futuro do Espírito Santo.”

Apesar de expressar a vontade de disputar a corrida eleitoral para o comando do Palácio Anchieta, Ricardo Ferraço reiterou que está à disposição para contribuir da forma que for considerada mais adequada pelo governador.

“Eu saio de casa com muita fé e muita confiança de que a gente vai continuar juntos e que o Espírito Santo vai continuar nesse mesmo rumo e nesse mesmo ritmo para essas tarefas eu estou pronto. Eu estou pronto para jogar na posição que dê conforto ao nosso governador Renato Casagrande. Porque nós confiamos no seu discernimento e na sua decisão.”