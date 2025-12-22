Espírito Santo

Estudante capixaba visita a Nasa após projeto científico internacional

Projeto científico desenvolvido em escola pública do ES ganhou destaque internacional

Foto: Divulgação

A estudante Bárbara Rezende Martinelli, da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Irmã Maria Horta, em Vitória, embarcou nesta quinta-feira (18) para os Estados Unidos. Junto com ela, viajou o professor Luiz Gustavo Gomes, orientador do projeto científico desenvolvido na escola pública capixaba.

A visita à Agência Espacial Americana ocorre como desdobramento direto de um experimento criado pela estudante e enviado ao espaço em uma missão internacional realizada em agosto. Assim, a viagem simboliza o reconhecimento de um trabalho científico que ultrapassou fronteiras.

Experimento aprovado em missão internacional

A estudante conquistou projeção internacional após ter seu projeto selecionado para a missão STEM – Experiment on NASA Flight RB-10. O experimento enviou sementes à estratosfera por meio de balões atmosféricos de alta altitude.

O estudo analisa, sobretudo, os efeitos da radiação solar na germinação e no desenvolvimento das plantas. Posteriormente, os resultados são comparados com amostras mantidas em solo terrestre, permitindo análises científicas precisas.

Seleção rigorosa e protagonismo estudantil

Após um processo seletivo internacional rigoroso, Bárbara representou o Brasil ao lado de outro estudante do Paraná. O professor Luiz Gustavo Gomes, responsável pelo Atendimento Educacional Especializado em Altas Habilidades/Superdotação, orientou o projeto desde a fase inicial.

A iniciativa integra um programa global coordenado por Nicole Haragutchi, estudante norte-americana e fundadora da organização Innovation International, que conecta jovens pesquisadores de vários países.

Reconhecimento científico e impacto educacional

Além do lançamento do experimento, o trabalho recebeu destaque na revista Innovation Insider, publicação oficial da Nasa. Desde então, o projeto tem inspirado outros alunos da Rede Pública Estadual.

Por meio de palestras e encontros em escolas capixabas, a estudante compartilha sua trajetória. Dessa forma, o projeto estimula o interesse pela ciência e fortalece o protagonismo juvenil.

Experiência internacional reforça papel da educação pública

O professor Luiz Gustavo Gomes avalia que a visita à Nasa reconhece uma trajetória construída com dedicação e incentivo ao talento estudantil. Segundo ele, experiências internacionais ampliam horizontes e fortalecem a autoconfiança dos jovens.

A estudante Bárbara Rezende Martinelli destaca que a viagem concretiza um sonho iniciado em sala de aula. Para ela, conhecer a Nasa reforça que a educação pública pode abrir caminhos e impulsionar carreiras científicas.

