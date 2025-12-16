Evento no calçadão do Guandu é cancelado por previsão de mais de 60 mm de chuva

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim informa que cancelou o evento previsto para esta quarta-feira (17), no calçadão da Professor Quintiliano, no bairro Guandu. A decisão ocorreu devido à previsão de chuvas intensas, que pode ultrapassar 60 milímetros ao longo do dia.

Segundo a administração municipal, a Defesa Civil e a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito recomendaram o cancelamento. Assim, o prefeito em exercício, José Carlos Corrêa Cardoso Júnior, determinou a medida para garantir a segurança de moradores, comerciantes e equipes envolvidas.

A programação previa a transmissão da final da Copa Intercontinental, entre Flamengo e PSG, em painel de LED, além de atrações culturais. No entanto, diante do volume elevado de chuva previsto, a Prefeitura adotou a medida de forma preventiva.

Apesar do cancelamento, as equipes da Guarda Civil Municipal mantêm a Operação Natal. Dessa forma, o patrulhamento seguirá reforçado para assegurar a segurança no comércio e nas áreas centrais da cidade.

Por fim, o comércio do bairro Guandu permanece autorizado a funcionar com horário estendido até as 20h. A Prefeitura agradece a compreensão e informa que novas ações culturais serão anunciadas oportunamente.