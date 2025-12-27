Feira de adoção reúne cães e gatos neste sábado em Marataízes

Protetores independentes promovem, neste sábado (27), uma feira de adoção de cães e gatos em Marataízes. A ação acontece no estacionamento do Open Atacado e Varejo, na Barra do Itapemirim.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O evento será realizado das 9h30 às 14h. Durante esse período, protetores e voluntários apresentam animais resgatados e aptos a ganhar um novo lar.

Leia também: PM apoia campanha Adote um Idoso e entrega doações em Guarapari

Orientação e compromisso

Além disso, a iniciativa prioriza a adoção consciente e responsável. Todos os interessados recebem orientações básicas sobre cuidados, saúde, segurança e bem-estar dos animais.

Dessa forma, os organizadores reforçam que adotar vai além de um gesto solidário. Trata-se, sobretudo, de assumir um compromisso diário com o animal.

Chance de recomeço

Muitos dos cães e gatos disponíveis foram resgatados de situações de abandono ou maus-tratos. Agora, eles aguardam a oportunidade de recomeçar em lares seguros e afetuosos.

Segundo os protetores, a feira também funciona como espaço de conscientização. A ação aproxima a população da causa animal e estimula atitudes mais responsáveis.

Parceria e continuidade

A feira conta com a parceria do Open Atacado e Varejo, que cedeu o espaço para a realização do evento. A empresa destaca que a iniciativa integra um conjunto de ações previstas para 2026.

Assim, a expectativa é ampliar parcerias e fortalecer projetos voltados à proteção e ao bem-estar animal no município.

Impacto coletivo

Por fim, os organizadores ressaltam que a adoção responsável gera benefícios para toda a cidade. Ela reduz o abandono, promove saúde pública e reforça valores como empatia e cuidado coletivo.