Filme irá resgatar aventura de crianças de Ibiraçu nos anos 30

O filme “Julyta e o Zeppelin” traz uma história real de Ibiraçu, no Espírito Santo, que será transformada em curta-metragem. O enredo narra o episódio vivido por sete irmãos, descendentes de italianos, que tentaram avistar um dirigível, o Zeppelin, que fazia uma rota regular entre Paris e Rio de Janeiro nos anos 30. O Curta Vitória a Minas IV selecionou a trama, baseada nas memórias da mãe do historiador Geremias Pignaton, para sua 4ª edição.

A produção é parte de um projeto que visa envolver moradores da região na criação e filmagem de suas próprias histórias. Isso com foco na valorização da memória e na preservação da cultura local. Geremias Pignaton, autor da história, está participando de um curso audiovisual oferecido pelo projeto, que começou em 23 de novembro e segue até 7 de dezembro.

O curso ensina aos participantes noções de roteiro, direção e produção, com aulas práticas e expositivas. Além de exercícios e experimentações em um set de filmagem.

Formação e envolvimento da comunidade

Assim, os participantes do curso têm aprendido com profissionais do cinema e da TV, adquirindo habilidades para transformar suas histórias em filmes. O projeto não só oferece capacitação técnica, mas também promove a integração das comunidades envolvidas. Após as aulas, os participantes retornarão às suas cidades para organizar a pré-produção, mobilizando moradores e preparando os elementos necessários para as filmagens.

Dessa forma, o projeto, patrocinado pelo Instituto Cultural Vale e realizado pelo Instituto Marlin Azul, também tem como objetivo fortalecer as comunidades ao longo da Estrada de Ferro Vitória a Minas. Além de Ibiraçu, a edição deste ano inclui moradores de várias cidades de Minas Gerais e do Espírito Santo.

Histórias de Ibiraçu no Curta Vitória a Minas

Esta é a quarta vez que o projeto seleciona uma história de Ibiraçu. Nas edições anteriores, o projeto adaptou para filme as histórias “O Segredo de Giuzzeppe”, de Nilma Scarpati; “Reciclando Vidas e Sonhos”, de Ana Paula Imberti; e “As Cercas”, de Otávio Luiz Gusso Maioli.



Contudo, com a produção de “Julyta e o Zeppelin”, o projeto continua a preservar as tradições e lendas locais. Além de transformar em registros cinematográficos que fortalecem o vínculo das comunidades com sua história.

Curta Vitória a Minas IV: Um legado de cinema e cultura

Dessa forma, desde sua criação, o Curta Vitória a Minas já produziu 35 filmes. Todos baseados em histórias contadas por moradores das cidades ao longo da ferrovia. Contudo, o projeto continua a oferecer oportunidades para a população local expressar suas vivências e preservar suas memórias através do cinema, contribuindo para o fortalecimento cultural e comunitário.